Раскрыт рецепт лучшего смузи для похудения

В состав лучшего смузи для похудения входит шпинат, ягоды, протеиновый порошок и большое количество семян, богатых клетчаткой. Этот напиток даст организму достаточно белка, полезных жиров и клетчатки и хорошо насытит.

Один такой смузи содержит 460 ккал, 12 г жиров, 529 мг натрия, 37 г углеводов, 11 г клетчатки, 54 г белка.