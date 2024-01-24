Раскрыт самый вредный для фигуры белок

Худший белок для избавления от жира на животе — это сыр. Да, он считается отличным источником кальция и белка, но всё же очень вреден. И связано это с тем, что большая часть калорий, содержащихся в сыре, поступает из жира, а не из белка.

Так, одна унция (28 г) сыра моцарелла содержит около 85 ккал, из которых 60 ккал приходятся на жиры.