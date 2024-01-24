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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 января 2024, 18:00
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Раскрыт самый вредный для фигуры белок

Лучше откажитесь от этого продукта
Белок — это отличное дополнение к любой диете. Но не вся пища, содержащая белок, полезна для здоровья. Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос назвали продукт, который при похудении лучше обходить стороной.

Худший белок для избавления от жира на животе — это сыр. Да, он считается отличным источником кальция и белка, но всё же очень вреден. И связано это с тем, что большая часть калорий, содержащихся в сыре, поступает из жира, а не из белка.

Так, одна унция (28 г) сыра моцарелла содержит около 85 ккал, из которых 60 ккал приходятся на жиры.

Раскрыт самый вредный для фигуры белок
© Shutterstock

Если отказываться от сыра совсем вы не хотите, то попробуйте его нежирный или обезжиренный вариант. Также неплохой альтернативой сыру станет обезжиренный творог. В 1/2 стакана творога содержится около 90 ккал и 12 г белка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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