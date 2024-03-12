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Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 марта 2024, 12:00
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Раскрыт секрет достижения самых масштабных целей

Это поможет вам осуществить мечту
У вас есть какая-то масштабная и смелая цель? Чтобы её достичь, вам нужно просто разбить весь путь на мелкие шаги. К такому выводу пришли Аниш Рай и Эдвард Чанг при проведении совместного исследования с профессорами Уортона Мариссой Шариф, Кэти Милкман и Анжелой Дакворт.

Учёные обнаружили, что, когда обязательство по волонтёрству в течение 200 часов в год для некоммерческой организации разбивается на более мелкие подцели (волонтёрство 4 часа в неделю или 8 часов раз в две недели), то за несколько месяцев на 7−8% увеличивается количество времени, которое люди в итоге тратят на помощь.

Результаты этого исследования, опубликованные в Journal of Applied Psychology, показали, что постановка подцелей может быть экономически эффективной и мощной стратегией для отдельных лиц, менеджеров и организаций.

Раскрыт секрет достижения самых масштабных целей
© Enterpreneur

В рамках исследования специалисты пообщались с более чем 9000 участниками, которые записались в качестве волонтёров на платформе кризисного консультирования CTL и обязались проводить 200 часов в год в качестве консультантов. Некоторым людям предлагалось стремиться заниматься волонтёрством «несколько часов в неделю», чтобы достичь своей годовой цели, а другим предлагалось добровольно добровольно работать «8 часов каждые 2 недели» или «4 часа в неделю».

При разбивке масштабной цели на мелкие дедлайны устанавливаются чаще и быстрее. Это, как показывают новое и предыдущие исследования, может уменьшить прокрастинацию.

Также чем меньше цели, тем меньше у вас возможностей для маневра, чтобы изменить свои планы. Отсутствие гибкости может привести к увеличению шансов на неудачу или неудачи, которые могут заставить вас вообще отказаться от цели. Правда, всё же микроцели полезны до определённого момента: до тех пор, пока вы не слишком углубляетесь в детали и не расписываете всё по часам.

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