Раскрыт секрет достижения самых масштабных целей

В рамках исследования специалисты пообщались с более чем 9000 участниками, которые записались в качестве волонтёров на платформе кризисного консультирования CTL и обязались проводить 200 часов в год в качестве консультантов. Некоторым людям предлагалось стремиться заниматься волонтёрством «несколько часов в неделю», чтобы достичь своей годовой цели, а другим предлагалось добровольно добровольно работать «8 часов каждые 2 недели» или «4 часа в неделю».

При разбивке масштабной цели на мелкие дедлайны устанавливаются чаще и быстрее. Это, как показывают новое и предыдущие исследования, может уменьшить прокрастинацию.

Также чем меньше цели, тем меньше у вас возможностей для маневра, чтобы изменить свои планы. Отсутствие гибкости может привести к увеличению шансов на неудачу или неудачи, которые могут заставить вас вообще отказаться от цели. Правда, всё же микроцели полезны до определённого момента: до тех пор, пока вы не слишком углубляетесь в детали и не расписываете всё по часам.

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