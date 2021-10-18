Раскрыт симптом, при котором повышается риск смерти от коронавируса

Раскрыт симптом, при котором повышается риск смерти от коронавирусаЭто высокий уровень одного из показателей
Команда учёных из Италии и Великобритании, пишет «Лайф», обнаружила, что у пациентов с ковидом, у которых скорость пульсовой волны выше 13 м/с, вероятность летального исхода из-за инфекции намного выше. Вместе с тем, как отмечает издание со ссылкой на «Известия», этот показатель у заболевших выше в среднем на 1,89 м/с. Исследователи также подчёркивают, что повышение на 1 м/с увеличивает риск смерти от COVID-19 на 14 процентов.
При этом специалисты ещё не до конца уверены в том, можно ли руководствоваться измерением этого показателя при диагностике и лечении заболеваний. Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, говорит, что есть более простые способы получения информации о состоянии больного. Это измерение температуры, одышки, уровня насыщения крови кислородом.