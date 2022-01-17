Раскрыт способ эффективного избавления от навязчивых мыслей

Раскрыт способ эффективного избавления от навязчивых мыслейО нём рассказали эксперты
Бывает, что поток мыслей увлекает человека за собой. Причём это могут быть тревожные размышления о будущем, воспоминания о неприятных моментах из прошлого и т.п. Но необходимо уметь справляться с такими мыслями, иначе может развиться депрессия. Кроме того, могут возникнуть и какие-либо фобии.
Нейробиолог Маркус Тойбер отмечает, что на самом деле такое проигрывание в голове возможных опасностей было заложено в нас природой. От этого когда-то зависела жизнь наших предков. Также польза прокручивания различных сценариев заключается в том, что в такие моменты мозг работает в полную силу.
Психолог Тобиас Тайсман и нейробиолог Маркус Тойбер советуют для остановки потока навязчивых мыслей обратиться к упражнениям. Одно из них - с использованием метода «5-4-3-2-1». Для этого нужно сконцентрироваться на пяти вещах, которые вы видите в настоящий момент. После этого - на пяти вещах, которые вы слышите прямо сейчас. Наконец, на пяти вещах, которые вы ощущаете (дуновение ветра, пол и т.п.). Затем нужно проделать всё то же самое с четырьмя объектами, тремя, двумя, одним.
Есть и другие способы. Например, можно попробовать переключить внимание на что-то другое. Способно помочь внимательное разглядывание листиков, веток дерева. Другими словами, вы должны быть сконцентрированы на чувственных впечатлениях.
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