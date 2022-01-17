Раскрыт способ эффективного избавления от навязчивых мыслей

Бывает, что поток мыслей увлекает человека за собой. Причём это могут быть тревожные размышления о будущем, воспоминания о неприятных моментах из прошлого и т.п. Но необходимо уметь справляться с такими мыслями, иначе может развиться депрессия. Кроме того, могут возникнуть и какие-либо фобии.

Нейробиолог Маркус Тойбер отмечает, что на самом деле такое проигрывание в голове возможных опасностей было заложено в нас природой. От этого когда-то зависела жизнь наших предков. Также польза прокручивания различных сценариев заключается в том, что в такие моменты мозг работает в полную силу.