Раскрыт способ профилактики осложнений на почки после COVID-19

Почки, подчёркивает автор материала, - уязвимые к коронавирусу органы. Это объясняется тем, что рецепторов, в виде которых вирус проникает в организм, там в два раза больше, чем, например, в сердце или пищеводе. Также врач Анна Коробкина отмечает, что серьёзное повреждение почек - один из факторов, приводящих к смерти при ковиде.

Главное, что нужно сделать при диагностировании коронавируса, - сдать кровь и мочу. Нужно проверить наличие уровень креатинина в крови, а также наличие белка в моче. Это позволит понять, нормально ли работают почки.