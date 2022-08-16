Раскрыт способ замедлить старение: нужно просто потреблять меньше калорий

Спустя один и два года учёные заметили, что у людей, которые потребляли калорий меньше, было в организме меньше и белка SPARC. Этот белок связан с воспалением, сахарным диабетом и ожирением. Далее специалисты выяснили, как SPARC влияет на здоровье в целом и иммунитет мышей.

Оказалось, что SPARC способствует появлению воспаления. Но при снижении выработки этого белка уменьшилось и само воспаление. Кроме того, у мышей улучшились здоровье и обмен веществ.

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