Раскрыт способ замедлить старение: нужно просто потреблять меньше калорий

Раскрыт способ замедлить старение: нужно просто потреблять меньше калорийК такому выводу пришли американские учёные
Группа учёных из Йельского университета обнаружили, что одним из способов замедления старения может стать изменение диеты. В частности, уменьшение количества потребляемых калорий. Специалисты обнаружили, что это помогает снизить выработку белка SPARC. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Immunity.
Проводилось новое исследование под руководством профессора, а также директора Йельского центра исследований старения Вишвы Дип Диксит. Учёные в ходе этого исследования проанализировали данные об одном клиническом испытании, которое финансировалось Национальным институтом здравоохранения. Некоторые участники этого испытания потребляли на 14 % калорий меньше, а некоторые никак не изменяли свой рацион.
Спустя один и два года учёные заметили, что у людей, которые потребляли калорий меньше, было в организме меньше и белка SPARC. Этот белок связан с воспалением, сахарным диабетом и ожирением. Далее специалисты выяснили, как SPARC влияет на здоровье в целом и иммунитет мышей.
Оказалось, что SPARC способствует появлению воспаления. Но при снижении выработки этого белка уменьшилось и само воспаление. Кроме того, у мышей улучшились здоровье и обмен веществ.
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