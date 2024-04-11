Раскрыт вред частого употребления алкоголя для женщин

Одна команда учёных решила провести исследование, направленное на изучение разных уровней употребления алкоголя. Эксперты собрали данные около 189 тысяч женщин и 243 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Они получали помощь в Kaiser Permanente в период с 2014 по 2015 год.

Опираясь на федеральные стандарты, специалисты классифицировали потребление алкоголя участниками как низкое (от одной до двух порций в неделю для мужчин и женщин), умеренное (от трех до 14 порций в неделю для мужчин и от трех до семи порций для женщин) или высокое (15 и более порций алкоголя в неделю). Также участники были разделены на непьющих и на злоупотребляющих алкоголем (если в течение последних трёх месяцев они выпивали более четырёх (для мужчин) или трёх (для женщин) алкоголя за день).

За всеми участниками исследования наблюдали в течение четырёх лет.