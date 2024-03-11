Раскрыт завтрак, который снижает привлекательность человека в глазах противоположного пола

Специалисты из Университета Монпелье во Франции обнаружили, что завтрак, содержащий продукты с высоким гликемическим индексом (и, как следствие, с большим количеством рафинированных углеводов), влияет и на привлекательность человека для противоположного пола. Опубликованы результаты этого исследования были в журнале PLOS ONE.

В новом исследовании приняли участие 104 взрослых француза разного возраста. Среди них было одинаковое количество женщин и мужчин. Половина из них употребляла на завтрак продукты с низким гликемическим индексом, а половина — с высоким.