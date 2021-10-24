Раскрыта цена новых бюджетных часов Xiaomi

Сообщается, что на днях Xiaomi начала принимать предварительные заказы в интернет-магазине JD.com. Теперь там засветилась и цена устройства. Если информация правдива, то Redmi Watch 2 будут стоить 399 юаней (около 4400 рублей). Конечно, это китайская стоимость. И название часов тоже китайское. В России такие устройства под маркой Redmi не представляли.

Ранее в базе данных Евразийской экономической комиссии (Eurasian Economic Commission, EEC) обнаружили некие модели часов Xiaomi Redmi. Не исключено, что речь идёт о Redmi Watch 2.