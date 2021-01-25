Раскрыта «фишка» грядущих Apple Watch Series 7

Такой же функцией будут обладать и Samsung Galaxy Watch 4. Эти модели часов станут настоящей находкой для людей, которым необходимо постоянно мониторить уровень глюкозы в крови. В основном для его измерения необходимо провести инвазивную процедуру, чтобы получить капельку крови. Мониторинг этого показателя позволяет отслеживать изменения в состоянии здоровья.

В часах Apple уровень глюкозы в крови можно будет измерять неинвазивно. Оптический датчик будет непрерывно мониторить показатель, не требуя крови для этого.

Ранее журналисты обнаружили, что глава Apple тестирует прототип датчика для мониторинга уровня глюкозы в крови.