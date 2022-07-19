Раскрыта главная причина возникновения болезни Паркинсона

Как отмечает доктор Цвия Фай Кармон из Института двигательных расстройств Медицинского центра Шиба, сильнее всего подвержены болезни Паркинсона пожилые. Причём у мужчин эта болезнь возникает чаще, чем у женщин.

Также доктор медицинских наук, невролог, директор Центра двигательных расстройств в Медицинском центре Провиденс Сент-Джонс в Санта-Монике Мелита Петросян говорит, что назвать точную причину развития болезни Паркинсона сложно. Однако самым значительным фактором, влияющим на возникновение заболевания, считается возраст. Генетика же как важный фактор играет роль лишь в 5 % случаев.