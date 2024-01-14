Раскрыта лучшая закуска для снижения веса

Раскрыта лучшая закуска для снижения весаИ есть три причины, почему это так
Дестини Муди, дипломированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews, рассказала, какая закуска лучше остальных подходит для снижения веса.
Научно доказано, что чем старше человек становится, тем его телу сложнее сжигать калории. Однако помочь в избавлении от лишнего веса могут перекусы. Исследования показывают, что закуски с высоким содержанием белка хорошо насыщают, предотвращая переедание и сдерживая тягу к еде.
Лучшей закуской для похудения считается жареный нут. Он содержит много клетчатки и растительного белка, а ещё он универсален.
Вот три преимущества для здоровья и для похудения, которые вы получите при употреблении жареного нута.
Большое количество белка. Исследования показывают, что это вещество играет решающую роль в поддержании мышечной массы и увеличении чувства сытости.
Много питательных веществ. В одной чашке нута содержится 15 граммов белка, 13 граммов клетчатки, 5 миллиграммов железа, 80 миллиграммов кальция и 79 миллиграммов магния, при этом всего 269 калорий и 4 грамма жира.
Отличный источник клетчатки. Известно, что клетчатка и белок замедляют пищеварение, то есть вы будете чувствовать себя сытым дольше.
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