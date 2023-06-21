Раскрыта новая опасность аспирина для пожилых людей

В рандомизированном контролируемом исследовании приняли участие около 20 000 человек в возрасте 70 лет и старше. Участники были разделены на две группы, которым в случайном порядке было назначено принимать либо 100 миллиграммов аспирина, либо плацебо ежедневно в течение трех лет.

Уровень гемоглобина измерялся ежегодно, а уровень ферритина (железа) - до начала приема препарата и три года спустя. Ученые обнаружили, что у группы, принимавшей ежедневно низкие дозы аспирина, риск развития анемии был на 23,5 процента выше, чем у группы, принимавшей плацебо.

Кроме того, наблюдалось незначительное снижение уровня гемоглобина и более значительное снижение концентрации ферритина.

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