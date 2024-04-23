Раскрыта польза для здоровья йоги для лица

Фейс-йога воздействует на отдельные мышцы лица. Это достигается при помощи либо определённых движений, либо массажа руками и пальцами. Однако эти упражнения не смогут вернуть лицу утраченный жир. Тем не менее йога для лица помогает накачать некоторые мышцы, благодаря чему кожа будет выглядеть более гладкой.

В исследовании, опубликованном в 2018 году, приняли участие 16 человек среднего возраста. Они по 30 минут в течение 20 недель выполняли определённые упражнения для лица. Сначала люди делали упражнения каждый день в течение 8 недель, а потом перешли на упражнения через день. Оказалось, что это минимально делало полнее области вокруг щёк и нижнюю часть лица, но на другие части лица никак не влияло.

Некоторые люди также могут заметить скромные преимущества для здоровья йоги для лица. Важно при этом помнить, что полнота лица во многом зависит от генетики и массы тела человека.

В целом, скорее всего, йога для лица не даст долгосрочного или заметного эффекта.

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