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Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 марта 2024, 22:30
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Раскрыта польза для здоровья кешью

Добавьте эти орехи в свой рацион
Кешью можно есть как в сыром, так и в жареном виде. Но почему считается, что они полезны для организма человека?

Множество питательных веществ. Кешью можно есть в качестве закуски или альтернативы молоку (в сливках, сливочном масле, сливочном сыре).

Снижение кровяного давления. Всего одна горсть кешью в сутки поможет, как отмечает Валентина Дуонг, снизить артериальное давление и улучшить здоровье сердца. Также в ходе исследования, проведённого в Ширазском университете медицинских наук, выяснилось, что употребление по большей части сырого кешью помогает контролировать состояние сердца.

Раскрыта польза для здоровья кешью
© Pixabay RitaE

Жареные кешью с солью. Исследование Cleveland Clinic показало, что из-за слишком большого количества соли в кешью может развиться гипертония. Обязательно проверяйте количество соли в орехах на этикетке перед покупкой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.