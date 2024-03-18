Раскрыта польза для здоровья кешью

Жареные кешью с солью. Исследование Cleveland Clinic показало, что из-за слишком большого количества соли в кешью может развиться гипертония. Обязательно проверяйте количество соли в орехах на этикетке перед покупкой.

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