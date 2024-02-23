Раскрыта польза попкорна для здоровья

Попкорн получают из кукурузного растения под названием Zea mays Everta. В целом эта пища считается цельнозерновой. Известно, что цельнозерновые продукты - важная часть питательной и сбалансированной диеты.

Вот несколько преимуществ попкорна для здоровья.

Хороший источник клетчатки. В основном в попкорне содержится нерастворимая клетчатка. Она обеспечивает регулярный стул. Также известно, что диета с большим количеством клетчатки помогает контролировать вес, а цельнозерновые продукты связаны с более низким риском возникновения болезней сердца, некоторых видов рака, диабета 2 типа.

Содержит мало калорий. В результате вы в целом будете потреблять калорий меньше. Это позволит снизить вес.