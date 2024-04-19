Раскрыта польза пробиотиков для нашего здоровья

Раскрыта польза пробиотиков для нашего здоровьяВот что о них сейчас известно учёным
Пробиотики — это «хорошие бактерии», которые естественным образом существуют в слизистой оболочке кишечного тракта. Они вместе с триллионами других микроорганизмов составляют микробиом. Наличие здорового кишечного микробиома важно для здоровья желудочно-кишечного тракта, иммунной функции и обмена веществ.
Содержатся пробиотики в некоторых продуктах. В том числе в некоторых йогуртах, кефире и пахте, ферментированных продуктах, таких как кимчи и квашеная капуста.
Существуют некоторые научные доказательства того, что пробиотики могут быть полезны при проблемах с пищеварением. В том числе при непереносимости лактозы, инфекции C. Difficile и поухите — форме синдрома раздражённого кишечника.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что добавление пробиотиков в рацион не вредит здоровью. Однако у каждого из нас уникальный микробиом, поэтому эти вещества будут вести себя по-разному в организме каждого человека. Ещё одна проблема заключается в том, что количество пробиотиков, которое люди получают, слишком мало, чтобы изменить микробиом.
Ещё больше путаницы вызывает то, что существует множество различных видов пробиотиков. Некоторые из наиболее известных из них — это Lactobacillus, Bifidobacterium и Streptococcus thermophilus. Каждый вид содержит тысячи разных штаммов.
На эффективность пробиотиков могут влиять также возраст и пол человека. То же самое касается диеты, места проживания. Дисфункция иммунной системы, ослабление иммунитета, определённые генетические нарушения также способны изменить состав микробиома.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.