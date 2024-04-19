Раскрыта польза пробиотиков для нашего здоровья

Пробиотики — это «хорошие бактерии», которые естественным образом существуют в слизистой оболочке кишечного тракта. Они вместе с триллионами других микроорганизмов составляют микробиом. Наличие здорового кишечного микробиома важно для здоровья желудочно-кишечного тракта, иммунной функции и обмена веществ.

Содержатся пробиотики в некоторых продуктах. В том числе в некоторых йогуртах, кефире и пахте, ферментированных продуктах, таких как кимчи и квашеная капуста.

Существуют некоторые научные доказательства того, что пробиотики могут быть полезны при проблемах с пищеварением. В том числе при непереносимости лактозы, инфекции C. Difficile и поухите — форме синдрома раздражённого кишечника.