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Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 мая 2024, 07:30
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Раскрыта польза растительной диеты для здоровья мужчин

Важно при этом есть больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов
Рак простаты может незаметно прогрессировать до поздней стадии, которая становится опасной для жизни. Новые данные показывают, что значительно снижает вероятность развития этой формы рака соблюдение диеты, богатой свежими фруктами, овощами и зерновыми,
Раскрыта польза растительной диеты для здоровья мужчин
© iStock

Исследование, результаты которого опубликованы в JAMA Network Open, показало, что среди мужчин с повышенным риском рака простаты те, кто потребляет большое количество растительной пищи, снижают вероятность развития этого вида рака почти вдвое. Это если сравнивать с теми, кто ест мало растительных продуктов.

Кроме того, потребление в основном растительной пищи помогает снизить риск возникновения диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также общей смертности.

Раскрыта польза растительной диеты для здоровья мужчин
© ScienceBlog

В новом исследовании приняли участие более 2000 мужчин. Их средний возраст составлял 65 лет, и у них был диагностирован неметастатический рак простаты. То есть болезнь ещё не распространилась на другие части тела.

Выяснилось, что у тех, кто потреблял наибольшее количество растительной пищи, риск распространения рака по всему телу, был ниже на 47%. Самый высокий уровень потребления этих продуктов подразумевал 1,9 дополнительных порций овощей, 1,6 дополнительных порций фруктов и на 0,9 дополнительных порций цельнозерновых продуктов ежедневно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.