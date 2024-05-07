Раскрыта польза растительной диеты для здоровья мужчин

В новом исследовании приняли участие более 2000 мужчин. Их средний возраст составлял 65 лет, и у них был диагностирован неметастатический рак простаты. То есть болезнь ещё не распространилась на другие части тела.

Выяснилось, что у тех, кто потреблял наибольшее количество растительной пищи, риск распространения рака по всему телу, был ниже на 47%. Самый высокий уровень потребления этих продуктов подразумевал 1,9 дополнительных порций овощей, 1,6 дополнительных порций фруктов и на 0,9 дополнительных порций цельнозерновых продуктов ежедневно.

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