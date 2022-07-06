Раскрыта причина, почему подросткам важно хорошо спать: плохой сон может привести к депрессии

По словам специалистов из Университета Флиндерса, подростки в принципе сильнее подвержены депрессии. Это связано как с их биологией, так и с психологическими особенностями. Результаты нового исследования, опубликованного в издании Nature Reviews Psychology, показали, что именно сочетание этих двух факторов предрасполагает подростков к развитию у них депрессивного расстройства.

Доктор Селе Ричардсон, выпускница Университета Флиндерса и преподаватель Университета Западной Австралии, подчёркивает, что дети подросткового возраста отличаются замедленным циркадным ритмом (то есть «биологическими часами»), ограниченной продолжительностью сна, они чаще думают о плохом, когда пытаются заснуть. Известно, что подростки ложатся спать слишком поздно и в целом спят очень мало.