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Раскрыта причина, почему подросткам важно хорошо спать: плохой сон может привести к депрессии

Об этом недавно сообщили учёные
Раньше считалось, что проблемы со сном у детей подросткового возраста - это признак депрессии. Однако последнее научное исследование показывает, что всё наоборот: сначала возникают расстройства сна, а затем из-за них у подростка может развиться депрессия.
Раскрыта причина, почему подросткам важно хорошо спать: плохой сон может привести к депрессии

По словам специалистов из Университета Флиндерса, подростки в принципе сильнее подвержены депрессии. Это связано как с их биологией, так и с психологическими особенностями. Результаты нового исследования, опубликованного в издании Nature Reviews Psychology, показали, что именно сочетание этих двух факторов предрасполагает подростков к развитию у них депрессивного расстройства.

Доктор Селе Ричардсон, выпускница Университета Флиндерса и преподаватель Университета Западной Австралии, подчёркивает, что дети подросткового возраста отличаются замедленным циркадным ритмом (то есть «биологическими часами»), ограниченной продолжительностью сна, они чаще думают о плохом, когда пытаются заснуть. Известно, что подростки ложатся спать слишком поздно и в целом спят очень мало.

Раскрыта причина, почему подросткам важно хорошо спать: плохой сон может привести к депрессии

Учёные выяснили, что на развитие депрессии у подростков влияет вовсе не пользование смартфоном в ночное и вечернее время, а другие факторы. Эти факторы представляют собой изменения в развитии биологических систем человека, отвечающих за сон и бодрствование.

Например, у подростков медленнее, чем у остальных, нарастает сонливость в течение дня. Это значит, что ложатся спать они позднее, а вставать вынуждены рано, чтобы идти в школу. В результате они не могут спать в течение оптимальных 9,3 часов, что может усилить симптомы депрессии. Трудно засыпать подросткам становится ещё и из-за задержки циркадных ритмов, а также из-за негативных размышлений, беспокойства при попытке заснуть.

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