Раскрыта серьёзная опасность грибковых инфекций

Из общего числа смертей, связанных с грибковыми инфекциями, около 68% (2,6 миллиона) случаев было вызвано самими грибками, а остальное обусловлено было другими заболеваниями, на которые наложился грибок.

Выяснилось, что каждый год более 2,1 миллиона человек заболевают инвазивным аспергиллезом, вызываемым грибами Aspergillus (умирают из них - около 1,8 миллиона человек), 1,8 миллиона человек - хроническим аспергиллезом лёгких (смертность составляет 340 тысяч человек в год), 1,57 миллиона человек - инвазивным кандидозом или инфекциями кровотока грибами Candida (а умирают - 995 тысяч человек ежегодно).

Также ежегодно пневмоцистная пневмония возникает у 505 тысяч человек (из них умирают 214 тысяч), криптококковый менингит - у 194 тысяч человек (смертность этой болезни составляет 147 тысяч человек ежегодно), другие опасные грибковые инфекции - у примерно 300 тысяч человек (а умирает о них 161 тысяча человек), грибковая астма - у 46 тысяч человек (смертность от неё составляет около 10% всех смертей, связанных с астмой).