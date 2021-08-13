Раскрыта скорость замедления метаболизма человека с возрастом

Джейсон Гудьер опубликовал результаты международного исследования специалистов Университета Дьюка. В нём приняли участие более 6 тысяч человек в возрасте от одной недели до 95 лет.

По итогам анализа среднесуточного количества сжигаемых калорий выяснилось, что максимальная скорость метаболизма наблюдается у человека в один год. Калории в их организме сжигаются наполовину быстрее, чем у взрослых. Процессы, которые происходят в клетках ребёнка в этот период, исследователи пока объяснить не могут.