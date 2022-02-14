Раскрыта связь между ростом человека и заболеваниями сердца

Автор статьи пишет, что рост может влиять на множество вещей в жизни человека, включая его здоровье. Например, на то, как в целом он себя чувствует, может ли он заниматься различными видами спорта и т.п. Кроме того, одно из исследований утверждает, что по росту можно даже определить, насколько долго проживёт человек и каким болезням он подвержен.

Согласно результатам исследования 2010 года, проведённого сотрудниками Университета Тампере в Финляндии, люди с низким ростом больше подвержены риску развития болезней сердца. При этом низкими считались мужчины, имеющие рост менее 5 футов 5 дюймов (около 168 см), и женщины с ростом менее 5 футов (примерно 152 см).