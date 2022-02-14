Раскрыта связь между ростом человека и заболеваниями сердца

Раскрыта связь между ростом человека и заболеваниями сердцаЭто подтверждает научное исследование
Автор статьи пишет, что рост может влиять на множество вещей в жизни человека, включая его здоровье. Например, на то, как в целом он себя чувствует, может ли он заниматься различными видами спорта и т.п. Кроме того, одно из исследований утверждает, что по росту можно даже определить, насколько долго проживёт человек и каким болезням он подвержен.
Согласно результатам исследования 2010 года, проведённого сотрудниками Университета Тампере в Финляндии, люди с низким ростом больше подвержены риску развития болезней сердца. При этом низкими считались мужчины, имеющие рост менее 5 футов 5 дюймов (около 168 см), и женщины с ростом менее 5 футов (примерно 152 см).
В ходе исследования были проанализированы учёными 52 научные работы. Оказалось, что у людей невысокого роста вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в 1,5 раза выше.
Помимо этого, низкие мужчины умирают на 37% чаще по любой из причин по сравнению с более высокими. У женщин этот показатель составляет 55%.
Также сердечный приступ у пациентов низкого роста встречается на 52% чаще.
Эксперты объясняют подобные результаты тем, что у невысоких людей артерии также будут более узкими. Это и повышает риск развития болезней сердца, как предполагают специалисты.
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