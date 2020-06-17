Раскрыта внешность новых «умных» часов Samsung

В сети уже появлялись утечки, благодаря которым мы узнали, что часы выйдут в двух вариантах — с диаметром 41 мм и 45 мм. На днях устройство появилось в списке корейского национального агентства связи NRRA. Благодаря этому можно увидеть внешность часов и их особенность — вращающийся безель.

Также про устройство известно, что их меньшая версия получит экран диагональю 1,2 дюйма, а большая — 1,4 дюйма. Оба варианта часов будут защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Galaxy Watch3 получат 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.

Анонс часов должен состояться в июле.