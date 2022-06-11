Сегодня в 10:26

Раскрыта внешность первых умных часов Facebook*

Они то ли отменены, то ли нет

В сеть утекли ключевые детали смарт-часов Facebook (*запрещён и принадлежит Meta, которую в России признали экстремистской организацией). Ранее на этой неделе Meta объявила о прекращении разработки устройства.