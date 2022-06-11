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Раскрыта внешность первых умных часов Facebook*Они то ли отменены, то ли нет
В сеть утекли ключевые детали смарт-часов Facebook (*запрещён и принадлежит Meta, которую в России признали экстремистской организацией). Ранее на этой неделе Meta объявила о прекращении разработки устройства.
Слухи о грядущих умных часах Meta ходили уже давно. Их планировалось запустить в 2023 году, но компания по какой-то причине решила отменить разработку. Теперь же в сети появился прототип умных часов, демонстрирующий их дизайн и двойную камеру.
Фронтальная камера на 5 Мп должны была разместиться в каплевидном вырезе в экране, а 12-Мп — расположена сзади вместе с несколькими датчиками. Корпус часов Meta можно снимать и использовать для фотосъёмки и записи видео.
Отменённое устройство должно было предлагать GPS, сотовую связь и подключение к Wi-Fi. Сообщается, что устройство должно было обеспечивать до 18 часов автономной работы без подзарядки. По слухам, смарт-часы должны были стоить около 349 долларов.