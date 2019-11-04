Раскрыта внешность первых «умных» часов Xiaomi

На них девайс показан практически со всех углов, поэтому можно получить достаточно хорошее представление о внешности новинки.

Как мы уже знаем по ранним рендерам, Mi Watch получат практически квадратный циферблат с элементами управления на правой боковой грани. В целом часы получились довольно похожими на Apple Watch.

Известно, что Mi Watch будут работать на специализированной системе Android Wear — Mi Wear OS. Аппаратной основой часов станет процессор Qualcomm Snapdragon 3100. Они также будут поддерживать eSIM, NFC, GPS, WiFi и Bluetooth.