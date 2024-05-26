Раскрыто, безопасно ли для организма бегать каждый день

Как же ежедневный бег влияет на наш организм? Безопасно ли это?

Вне зависимости от того, профессионально вы бегаете или на любительском уровне, вам необходимо следовать режиму тренировок, который создает нужную нагрузку на организм. Обычно этого можно достичь с помощью бега низкой интенсивности и интервальных тренировок, за которыми следует отдых.

Если бегать подобным образом несколько месяцев, то можно заметить большое количество изменений в физической форме. К ним относятся увеличение максимального потребления кислорода на 5−10%, снижение частоты сердечных сокращений во время бега с низкой интенсивностью, улучшение способности организма использовать жир для получения энергии.

Однако ключевым элементом успеха в беге являются периоды отдыха. Они позволяют суставам и связкам восстановиться после нагрузки. Также благодаря отдыху пополняются запасы углеводов в мышцах, что даёт организму энергию для последующих тренировочных дней.