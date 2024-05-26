Раскрыто, безопасно ли для организма бегать каждый день

Раскрыто, безопасно ли для организма бегать каждый деньЭта форма упражнений имеет множество преимуществ для здоровья
Как же ежедневный бег влияет на наш организм? Безопасно ли это?
Вне зависимости от того, профессионально вы бегаете или на любительском уровне, вам необходимо следовать режиму тренировок, который создает нужную нагрузку на организм. Обычно этого можно достичь с помощью бега низкой интенсивности и интервальных тренировок, за которыми следует отдых.
Если бегать подобным образом несколько месяцев, то можно заметить большое количество изменений в физической форме. К ним относятся увеличение максимального потребления кислорода на 5−10%, снижение частоты сердечных сокращений во время бега с низкой интенсивностью, улучшение способности организма использовать жир для получения энергии.
Однако ключевым элементом успеха в беге являются периоды отдыха. Они позволяют суставам и связкам восстановиться после нагрузки. Также благодаря отдыху пополняются запасы углеводов в мышцах, что даёт организму энергию для последующих тренировочных дней.
Вместе с тем постоянный тренировки без адекватного отдыха могут нанести организму большое количество вреда. Например, в крайних случаях у человека возникают рубцы на сердце. Также это может ослабить иммунную систему, повысить вероятность развития респираторных инфекций и вызвать резкие гормональные изменения (снижение уровня адреналина и тестостерона на 40%). Между тренировками человек будет плохо восстанавливаться, что приведёт к появлению симптомов перетренированности, включая изменения настроения или повреждение мышц.
Кроме того, бегуны должны помнить о травмах из-за чрезмерного напряжения. Они затрагивают до 70% элитных бегунов и бегунов-любителей. Одна из основных причин таких травм — плохая стабилизация мышц бедра. Такая разновидность травм более вероятна и при увеличении объёма тренировок.
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