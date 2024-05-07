Раскрыто, что эффективнее: ограниченное по времени питание или подсчёт калорий

Раскрыто, что эффективнее: ограниченное по времени питание или подсчёт калорийВот что показали исследования
Результаты нового исследования ставят под сомнение эффективность прерывистого голодания, то есть ограниченного по времени питания (TRE). Этот популярный метод снижения веса, при котором есть можно в определённый период в течение дня. Считается, что более простой способ похудения по сравнению с подсчётом калорий.
В рамках исследования учёные набрала 41 взрослого добровольца. Большинство участников были женского пола с тёмной кожей, ожирением и предиабетом. Им давали питание на две недели.
Половина испытуемых должна была съесть всё течение 10 часов, при этом 80% калорий потреблялось до 13:00. Другая группа ела в течение 16 часов и потребляла не менее половины калорий после 17:00. В целом количество ежедневных калорий у людей было одинаковым, как и питательный состав пищи.
Спустя три месяца оказалось, что участники обеих групп потеряли примерно одинаковое количество веса. У людей из группы с ограничением по времени это было 5 фунтов (2,3 кг), у людей из другой группы — 5,7 фунта (2,6 кг). Также все испытуемые испытали схожие изменения уровня сахара в крови, уровня липидов в крови.
В целом эксперты отмечают, что снижение потребления калорий наиболее полезно для контроля веса.
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