Раскрыто, что лучше всего есть и пить перед сном, а от чего стоит отказаться

При наличии большого количества пищи в желудке перед сном приток крови будет направляться в кишечник для переваривания. Это значит, что к мозгу будет поступать меньше крови, из-за чего сложнее будет заснуть.

Однако если вы хотите что-то съесть вечером, то это должно быть что-то лёгкое. Например, ягоды, греческий йогурт, нарезанное яблоко с арахисовым маслом. Эти продукты должны содержать много белка и жира, что позволит им дольше оставаться в желудке.

Из напитков обратите внимание на молоко, газированную воду без кофеина, чай и кофе без кофеина.

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