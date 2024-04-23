Раскрыто, действительно ли зелёные бананы полезнее жёлтых

В зелёных бананах сахара меньше, поэтому они не такие сладкие, как жёлтые. Также в зелёных плодах есть более устойчивый крахмал, помогающий контролировать уровень сахара в крови, улучшить общее состояние здоровья.

Кроме того, зелёные плоды более твёрдые по сравнению с жёлтыми. Их сложнее и чистить.