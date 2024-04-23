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Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 апреля 2024, 13:30
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Раскрыто, действительно ли зелёные бананы полезнее жёлтых

Вот чем отличаются друг от друга эти плоды
Бананы любят многие из нас. Но они бывают жёлтого и зелёного цветов. Какими же свойствами обладают эти фрукты?
Раскрыто, действительно ли зелёные бананы полезнее жёлтых
© Yahoo

В зелёных бананах сахара меньше, поэтому они не такие сладкие, как жёлтые. Также в зелёных плодах есть более устойчивый крахмал, помогающий контролировать уровень сахара в крови, улучшить общее состояние здоровья.

Кроме того, зелёные плоды более твёрдые по сравнению с жёлтыми. Их сложнее и чистить.

Раскрыто, действительно ли зелёные бананы полезнее жёлтых
© Shutterstock

Зелёные бананы считаются хорошим источником пектина. Эта клетчатка входит в состав фруктов. Она улучшает пищеварение, помогает контролировать уровень сахара в крови.

За счёт большого количества клетчатки зелёные бананы очень питательны. Такие продукты помогают быстрее насытиться. Поэтому зелёные плоды больше подойдут тем, кто пытается похудеть.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.