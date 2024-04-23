Раскрыто, действительно ли зелёные бананы полезнее жёлтых

Раскрыто, действительно ли зелёные бананы полезнее жёлтыхВот чем отличаются друг от друга эти плоды
В зелёных бананах сахара меньше, поэтому они не такие сладкие, как жёлтые. Также в зелёных плодах есть более устойчивый крахмал, помогающий контролировать уровень сахара в крови, улучшить общее состояние здоровья.
Кроме того, зелёные плоды более твёрдые по сравнению с жёлтыми. Их сложнее и чистить.
Зелёные бананы считаются хорошим источником пектина. Эта клетчатка входит в состав фруктов. Она улучшает пищеварение, помогает контролировать уровень сахара в крови.
За счёт большого количества клетчатки зелёные бананы очень питательны. Такие продукты помогают быстрее насытиться. Поэтому зелёные плоды больше подойдут тем, кто пытается похудеть.
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