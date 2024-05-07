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Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 мая 2024, 09:00
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Раскрыто ещё одно преимущество оливкового масла для здоровья

Это показало новое исследование
Результаты недавней научной работы продемонстрировали, что примерно половина столовой ложки оливкового масла ежедневно может снизить вероятность смерти от деменции. Подробнее об этом говорится в JAMA Network Open.
Раскрыто ещё одно преимущество оливкового масла для здоровья
© iStock

В рамках нового исследования учёные наблюдали за примерно 90 000 участников в течение почти 30 лет. Выяснилось, что употребление 7 г оливкового масла каждый день связано с более низкой вероятностью смерти от деменции. Такой же эффект был от замены майонеза или маргарина на оливковое масло.

Раскрыто ещё одно преимущество оливкового масла для здоровья
© FCAFOTODIGITAL/GETTY IMAGES

Учёные пришли к выводу, что те, кто потреблял более половины столовой ложки оливкового масла ежедневно, имели на 28% меньший риск умереть от деменции по сравнению с теми, кто вообще не употреблял оливковое масло или ел его редко.

Также при замене 5 г (примерно одна чайная ложка) маргарина или майонеза в день оливковым маслом вероятность смерти от деменции снижалась на 8−14%. И это не зависело от общего качества диеты человека.

Это исследование не доказывает причинно-следственную связь, но результаты соответствуют диетическим рекомендациям по использованию оливкового масла вместо маргарина или майонеза для более здорового питания.

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