Раскрыто ещё одно преимущество оливкового масла для здоровья

Учёные пришли к выводу, что те, кто потреблял более половины столовой ложки оливкового масла ежедневно, имели на 28% меньший риск умереть от деменции по сравнению с теми, кто вообще не употреблял оливковое масло или ел его редко.

Также при замене 5 г (примерно одна чайная ложка) маргарина или майонеза в день оливковым маслом вероятность смерти от деменции снижалась на 8−14%. И это не зависело от общего качества диеты человека.

Это исследование не доказывает причинно-следственную связь, но результаты соответствуют диетическим рекомендациям по использованию оливкового масла вместо маргарина или майонеза для более здорового питания.

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