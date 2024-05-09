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Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 мая 2024, 15:00
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Раскрыто, как можно контролировать приступы мигрени

Соблюдайте эти правила
Мигрень представляет собой неврологическое расстройство. Сильная боль при ней обычно возникает с одной стороны головы, но иногда и с обеих. Также человек может страдать от таких симптомов, как тошнота, рвота, чувствительность к свету и звуку, трудности с речью или нарушения зрения.
Раскрыто, как можно контролировать приступы мигрени
© Sasha Wolff/Wikipedia

Приступы мигрени могут длиться несколько часов или дней, поэтому они способны повлиять на повседневную деятельность человека.

В целом мигрень встречается часто, особенно у женщин. Также она передаётся по наследству. Приступы мигрени могут быть вызваны большим количеством причин, от погоды до вина.

Лечение мигрени состоит из профилактической и неотложной терапии. Профилактическая включает лекарства, которые люди регулярно принимают для уменьшения частоты и тяжести головных болей. Неотложная терапия — это препараты, которые люди принимают по мере необходимости при приступах мигрени.

Раскрыто, как можно контролировать приступы мигрени
© Suburbant TMJ and Sleep Center

Среди немедикаментозных мер, которые помогают людям с мигренью, выделяют следующие. Рекомендуется поддерживать регулярные здоровые привычки в еде, сне, постоянно заниматься спортом.

Если у вас приступ мигрени, то найдите тёмную и тихую комнату и постарайтесь в ней расслабиться, приложите горячие либо холодные компрессы к голове или шее, попробуйте выпить немного кофе (или другого напитка с кофеином).

Наконец, учитесь справляться со стрессом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.