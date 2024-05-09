Раскрыто, как можно контролировать приступы мигрени

Раскрыто, как можно контролировать приступы мигрениСоблюдайте эти правила
Приступы мигрени могут длиться несколько часов или дней, поэтому они способны повлиять на повседневную деятельность человека.
В целом мигрень встречается часто, особенно у женщин. Также она передаётся по наследству. Приступы мигрени могут быть вызваны большим количеством причин, от погоды до вина.
Лечение мигрени состоит из профилактической и неотложной терапии. Профилактическая включает лекарства, которые люди регулярно принимают для уменьшения частоты и тяжести головных болей. Неотложная терапия — это препараты, которые люди принимают по мере необходимости при приступах мигрени.
Среди немедикаментозных мер, которые помогают людям с мигренью, выделяют следующие. Рекомендуется поддерживать регулярные здоровые привычки в еде, сне, постоянно заниматься спортом.
Если у вас приступ мигрени, то найдите тёмную и тихую комнату и постарайтесь в ней расслабиться, приложите горячие либо холодные компрессы к голове или шее, попробуйте выпить немного кофе (или другого напитка с кофеином).
Наконец, учитесь справляться со стрессом.
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