Раскрыто, как можно контролировать приступы мигрени

Приступы мигрени могут длиться несколько часов или дней, поэтому они способны повлиять на повседневную деятельность человека.

В целом мигрень встречается часто, особенно у женщин. Также она передаётся по наследству. Приступы мигрени могут быть вызваны большим количеством причин, от погоды до вина.

Лечение мигрени состоит из профилактической и неотложной терапии. Профилактическая включает лекарства, которые люди регулярно принимают для уменьшения частоты и тяжести головных болей. Неотложная терапия — это препараты, которые люди принимают по мере необходимости при приступах мигрени.