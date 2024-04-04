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Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 апреля 2024, 12:00
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Раскрыто, как спать меньше и при этом лучше высыпаться

Важно учитывать особенности сна
Современный мир требует от нас быть активным. При всём этом обычно остаётся не так мало времени для сна. Но реально ли спать меньше и хорошо высыпаться?
Раскрыто, как спать меньше и при этом лучше высыпаться
© Нейросеть Кандинский 3.0

Один полный цикл сна длится 90 минут. За ночь таких циклов бывает несколько. При этом в 90 минут входят две фазы сна: быстрая и медленная. Чтобы чувствовать себя отдохнувшим, нужно просыпаться не в середине цикла, а в конце.

Оптимальное время для того, чтобы проснуться, — в конце фазы глубокого сна. В среднем она наступает спустя 90−100 минут после засыпания.

Прежде всего, составьте себе график сна, кратный 90 минутам. Так вы будете спать 5, 6 или 7,5 часов, но ощущать станете себя гораздо бодрее, чем при 8-часовом сне.

Раскрыто, как спать меньше и при этом лучше высыпаться
© Нейросеть Кандинский 3.0

Если времени на сон у вас крайне мало или ночью вы спать не можете, то вам подойдут другие методики. Например, полифазный сон. Он включает несколько кратковременных периодов сна в течение дня вместо одного непрерывного сна ночью. Главное сложность здесь — привыкание организма к новому режиму.

На качество сна влияют и другие факторы, о которых нельзя забывать. Это хорошее проветривание помещения, спокойная обстановка в спальне, плотно закрытые шторы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.