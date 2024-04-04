Раскрыто, как спать меньше и при этом лучше высыпаться

Один полный цикл сна длится 90 минут. За ночь таких циклов бывает несколько. При этом в 90 минут входят две фазы сна: быстрая и медленная. Чтобы чувствовать себя отдохнувшим, нужно просыпаться не в середине цикла, а в конце.

Оптимальное время для того, чтобы проснуться, — в конце фазы глубокого сна. В среднем она наступает спустя 90−100 минут после засыпания.

Прежде всего, составьте себе график сна, кратный 90 минутам. Так вы будете спать 5, 6 или 7,5 часов, но ощущать станете себя гораздо бодрее, чем при 8-часовом сне.