Раскрыто, как спать меньше и при этом лучше высыпаться

Раскрыто, как спать меньше и при этом лучше высыпатьсяВажно учитывать особенности сна
Один полный цикл сна длится 90 минут. За ночь таких циклов бывает несколько. При этом в 90 минут входят две фазы сна: быстрая и медленная. Чтобы чувствовать себя отдохнувшим, нужно просыпаться не в середине цикла, а в конце.
Оптимальное время для того, чтобы проснуться, — в конце фазы глубокого сна. В среднем она наступает спустя 90−100 минут после засыпания.
Прежде всего, составьте себе график сна, кратный 90 минутам. Так вы будете спать 5, 6 или 7,5 часов, но ощущать станете себя гораздо бодрее, чем при 8-часовом сне.
Если времени на сон у вас крайне мало или ночью вы спать не можете, то вам подойдут другие методики. Например, полифазный сон. Он включает несколько кратковременных периодов сна в течение дня вместо одного непрерывного сна ночью. Главное сложность здесь — привыкание организма к новому режиму.
На качество сна влияют и другие факторы, о которых нельзя забывать. Это хорошее проветривание помещения, спокойная обстановка в спальне, плотно закрытые шторы.
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