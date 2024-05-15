Раскрыто, куда на самом деле уходит жир при снижении веса

Раскрыто, куда на самом деле уходит жир при снижении весаВозьмите это себе на заметку
Когда вы употребляете меньше калорий, то ваше тело использует жировые запасы для получения энергии. Это запускает процесс под названием «липолиз», при котором жировые клетки высвобождают своё содержимое в кровоток, чтобы использовать его в качестве топлива. Далее жирные кислоты попадают в мышцы, где сжигаются для получения энергии.
При этом жир вовсе не исчезает, а преобразуется в воду и углекислый газ. Они выделяются через пот/мочу и выдыхаются соответственно.
Получается, что когда мы худеем, то на самом деле большая часть жира уходит через дыхание.
Когда вы соблюдаете диету, то тело использует свои жировые запасы для получения энергии. В результате жир расщепляется на жирные кислоты и глицерин, которые похожи на маленькие энергетические пакетики. Их организм использует для подпитки.
При занятиях спортом тело ускоряет сжигание жира, особенно когда мышцам требуется больше энергии. Мышцы захватывают жирные кислоты и глюкозу во время тренировки, что делает процесс расщепления жира более быстрым и интенсивным, чем просто диета.
Жир обычно первым делом уходит на лице, руках и ногах. Но всё же этот процесс может у некоторых людей отличаться.
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