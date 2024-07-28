Раскрыто «общение» клеток мозга для борьбы с нейрозаболеваниями

Используя визуализацию живых клеток, команда ученых заметила, что микроглия не только удаляет патологические белки, такие как альфа-синуклеин и тау, из нейронов, но и переносит здоровые митохондрии в эти пораженные клетки. Этот процесс помогает снизить окислительный стресс, восстанавливает клеточные функции и повышает выживаемость нейронов.

Исследование также показало, что генетические мутации, связанные с такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона и фронтотемпоральная деменция, могут нарушать формирование и функционирование этих нанотрубок.

Было показано, что мутации в таких генах, как LRRK2, Trem2 и Rac1, нарушают клиренс белков и перенос митохондрий, что дает новое представление о том, как эти генетические факторы способствуют нейродегенерации.

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