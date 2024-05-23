Раскрыто, почему люди видят призраков

К сожалению, сейчас нет ни одного доказательства или подтверждения того, что призраки существуют. Однако если даже вам кажется, что вы видели одного из них, то этому есть логическое объяснение.

Например, существует инфразвук. Эти звуковые волны имеют частоту, которая ниже 20 Гц, которая воспринимается человеком. Производить эти волны способны некоторые механизмы (вентиляторы, двигатели), горбатые киты, метеоусловия. Дело в том, что такой звук на частоте 18 Гц будет резонировать с человеческим глазным яблоком, из-за чего вы можете видеть то, чего нет.

Иногда присутствие чего-то паранормального человек ощущает из-за определённого состояния своего сознания. Когда они видит призрака, то это напоминает сон наяву.