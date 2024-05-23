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Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 мая 2024, 00:45
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Раскрыто, почему люди видят призраков

И есть ли у этого научное объяснение
Согласно результатам одного опроса, 45% жителей США верят в призраков, а 28% сообщают, что видели их. Но есть ли какие-то доказательства существования привидений?
Раскрыто, почему люди видят призраков
© Literary Hub

К сожалению, сейчас нет ни одного доказательства или подтверждения того, что призраки существуют. Однако если даже вам кажется, что вы видели одного из них, то этому есть логическое объяснение.

Например, существует инфразвук. Эти звуковые волны имеют частоту, которая ниже 20 Гц, которая воспринимается человеком. Производить эти волны способны некоторые механизмы (вентиляторы, двигатели), горбатые киты, метеоусловия. Дело в том, что такой звук на частоте 18 Гц будет резонировать с человеческим глазным яблоком, из-за чего вы можете видеть то, чего нет.

Иногда присутствие чего-то паранормального человек ощущает из-за определённого состояния своего сознания. Когда они видит призрака, то это напоминает сон наяву.

Раскрыто, почему люди видят призраков
© Shutterstock

Ещё одно возможное объяснение встречи с призраком — горе. Одно исследование показало, что до 60% людей, которые овдовели, видят и слышат умерших близких. По словам невролога Оливера Сакса, такие галлюцинации — часть скорби.

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