Раскрыто, сколько нужно кофеина для получения преимуществ для здоровья на всю жизнь

Исследование, проведенное под руководством Корнелиса и опубликованное в Scientific Reports, показывает, что имеющаяся у нас версия гена CYP1A2 влияет на количество кофе, которое мы употребляем, гораздо сильнее, чем наша чувствительность к горькому вкусу.

Люди с версией CYP1A2, которые имеют быстрый метаболизм, пьют кофе больше. Тесты показывают, что у таких людей уровень кофеина в крови ниже.

Кофеин всё чаще сейчас используется как легальное средство повышения производительности в соревновательных видах спорта. Наибольшее влияние его наблюдается в видах спорта, связанных с выносливостью. Кофеин помогает сокращению мышц и действует как обезболивающее.

Также было проведено большое количество исследований, согласно которым кофеин повышает когнитивные способности. Выяснилось, что доза до 300 мг помогает оставаться сосредоточенным дольше. Некоторые исследования также показывают, что в долгосрочной перспективе кофеин улучшает память, но доказательства этого неоднозначны.

В обзоре, опубликованном в The New England Journal of Medicine в 2020 году, отмечается, что регулярное употребление кофе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, заболеваний печени и некоторых форм рака (рак печени).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.