Раскрыто, сколько нужно кофеина для получения преимуществ для здоровья на всю жизнь

Если говорить прямо, то кофеин — это на самом деле наркотик. Как и многие наркотики, в правильной дозе он оказывается полезен.

Исследования показывают, что несколько чашек кофе или чая в день помогают защититься от диабета и некоторых форм рака. Если вы не переборщите с дозировкой, то станете более внимательными, у вас улучшится настроение. Но если выпьете слишком много напитка, то станете беспокойным, получите тремор, нарушение сна.

По данным Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США и Европейского управления по безопасности пищевых продуктов, 400 мг кофеина в сутки (около двух-трёх кружек фильтрованного кофе) не вызовет проблем у здоровых взрослых.

Чтобы кофеин не повлиял на ваш сон, важно прекращать его приём в определённое время. Согласно одному отчёту учёных, вам нужно выпить последнюю кружку чая или кофе за 8 часов и 48 минут до того, как ляжете спать. Однако если вы принимаете предтренировочную добавку с кофеином, то её нужно принимать не позднее, чем за 13 часов 12 минут до сна.

Но проблема ещё заключается в том, что некоторые из нас более чувствительны к кофеину, чем другие. То, насколько долго он находится в организме, тоже варьируется. Период полураспада этого вещества у взрослого составляет 3−7 часов.