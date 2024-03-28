Раскрыто, сколько солнечного света нужно получать человеку

Люди, кожа которых имеет цвет от коричневого до чёрного, накапливают витамин D и повреждения ДНК гораздо медленнее, чем те, у кого более светлый оттенок кожи. При этом вероятность дефицита витамина D у них гораздо выше, чем риск заболеть раком кожи.

Выше всего риск развития рака кожи у людей, которые раньше болели раком кожи, имеют семейную историю меланомы, имеют много родинок, принимают иммунодепрессанты. Для них пребывание на солнце будет скорее вредным, чем полезным.

Средний риск возникновения рака кожи у тех, кто имеет смуглую/оливковую кожу, которая иногда обгорает, но легко загорает. При этом у них нет других факторов риска развития онкологии.

Ниже всего вероятность развития рака кожи у тех, кто обладает глубоко пигментированную кожу от коричневого до чёрного цвета, которая редко или вообще никогда не обгорает.

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