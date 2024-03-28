Раскрыто, сколько солнечного света нужно получать человеку

Раскрыто, сколько солнечного света нужно получать человекуВажно понимать, насколько высок у вас риск рака кожи
Считается, что солнечный свет и ультрафиолетовое излучение в том числе влияют на организм сразу несколькими способами. Они улучшают настроение, снижают вероятность развития инфекций и аутоиммунных заболеваний, способствуют выработке витамина D.
Но сколько времени требуется для выработки витамина D? Ответить на этот вопрос сложно. Это зависит от площади кожи, покрытой одеждой, и интенсивности УФ-излучения (УФ-индекса). Однако если вы станете проводить на улице дольше времени, чем необходимо для выработки нужного количества витамина D, то это может вызвать повреждение кожи.
Люди, кожа которых имеет цвет от коричневого до чёрного, накапливают витамин D и повреждения ДНК гораздо медленнее, чем те, у кого более светлый оттенок кожи. При этом вероятность дефицита витамина D у них гораздо выше, чем риск заболеть раком кожи.
Выше всего риск развития рака кожи у людей, которые раньше болели раком кожи, имеют семейную историю меланомы, имеют много родинок, принимают иммунодепрессанты. Для них пребывание на солнце будет скорее вредным, чем полезным.
Средний риск возникновения рака кожи у тех, кто имеет смуглую/оливковую кожу, которая иногда обгорает, но легко загорает. При этом у них нет других факторов риска развития онкологии.
Ниже всего вероятность развития рака кожи у тех, кто обладает глубоко пигментированную кожу от коричневого до чёрного цвета, которая редко или вообще никогда не обгорает.
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