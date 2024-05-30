Раскрыто, в чём разница между укусом пчелы, осы, шмеля и шершня

Пчёлы при укусе используют жало, которое остаётся в коже. Однако людей они кусают лишь в исключительных случаях. Например, если человек нечаянно придавил пчелу. Уровень боли при укусе, размер отёка зависят от самого человека. Аллергики могут также получить анафилактический шок.

У ос жало не отрывается, поэтому они могут укусить несколько раз. Обычно их укус отличается болезненностью, довольно сильным отёком. Лучше избегать этих насекомых людям с аллергией и сахарным диабетом.