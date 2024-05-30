Раскрыто, в чём разница между укусом пчелы, осы, шмеля и шершня

Раскрыто, в чём разница между укусом пчелы, осы, шмеля и шершняБудьте осторожны
Пчёлы при укусе используют жало, которое остаётся в коже. Однако людей они кусают лишь в исключительных случаях. Например, если человек нечаянно придавил пчелу. Уровень боли при укусе, размер отёка зависят от самого человека. Аллергики могут также получить анафилактический шок.
У ос жало не отрывается, поэтому они могут укусить несколько раз. Обычно их укус отличается болезненностью, довольно сильным отёком. Лучше избегать этих насекомых людям с аллергией и сахарным диабетом.
Шмели обычно не нападают на человека просто так. Жалить из этих насекомых могут только самки, но кусают они тоже несколько раз. Боль при этом обычно слабая, отёк уходит спустя несколько часов.
Противоположная история с шершнями. Они обычно гораздо крупнее сородичей. При укусе насекомое испускает большое количество яда, боль при этом такая, как будто одновременно вас жалят три осы. Опаснее остальных азиатские шершни.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.