Раскрыто, в чём состоит вред для здоровья лапши быстрого приготовления

Один из наиболее серьёзных аспектов употребления лапши быстрого приготовления — это возможность аллергической реакции на неё. А у людей с особой чувствительностью аллергия на эту лапшу может привести к смерти.

Если же вы хотите уменьшить вред от лапши быстрого приготовления, то откажитесь от специй, которые идут вместе с продуктом. Замените их солью, перцем, паприкой. Так вы получите похожий вкус, но без глутамата натрия.

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