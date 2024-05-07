Раскрыто, в каких странах у женщин самые большие ягодицы

Согласно результатам нового исследования, больше всего средний размер бёдер у женщин из Южной Африки. Это 105,9 см. Далее идут жительницы Аргентины (104 см) и Швеции (103,9 см).

На четвёртом и пятом месте расположились Греция и Германия: 103,4 и 103,1 см соответственно. На шестом месте оказались США со 102 см.