Раскрыто, в каких странах у женщин самые большие ягодицы

Опубликовано 07 мая 2024, 03:00
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Раскрыто, в каких странах у женщин самые большие ягодицыНаверняка вы удивитесь
В рамках нового исследования эксперты составили список из 17 стран по среднему размеру женских бёдер. И первое место заняли вовсе не США.
Согласно результатам нового исследования, больше всего средний размер бёдер у женщин из Южной Африки. Это 105,9 см. Далее идут жительницы Аргентины (104 см) и Швеции (103,9 см).
На четвёртом и пятом месте расположились Греция и Германия: 103,4 и 103,1 см соответственно. На шестом месте оказались США со 102 см.
А вот самые стройные бёдра — у жительниц Индии. И это 91,6 см. Связано это с тем, что эта страна находится на предпоследнем месте по ожирению среди почти 200 государств.
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