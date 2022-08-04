Раскрыты два фактора, которые сильнее всего влияют на развитие рака

За пятилетний период было зарегистрировано 15 226 случаев рака. Относительный риск любого из видов рака был выше всего у тех, кто курил в настоящее время, по сравнению с теми, кто не начинал курить. Кроме того, у представителей мужского пола вероятность развития онкологических заболеваний повышалась при употреблении алкоголя, красного мяса, наличии рака у родственников, отсутствии физической активности. У женщин на это влияли сахарный диабет второго типа, индекс массы тела, гистерэктомия, паритет, наличие рака у членов семьи, артериальная гипертензия, отсутствие физической активности, перевязка маточных труб.

Абсолютный риск был выше двух процентов почти у всех людей старше 50 лет, а также у некоторых участников, которые были моложе 50 лет (в том числе курильщики, бывшие курильщики, если после отказа от курения прошло меньше 30 лет), и у длительно некурящих, ИМТ которых был выше 25 или в семье которых есть люди с первой стадией рака. В целом абсолютный пятилетний риск развития рака равнялся 25 % у женщин и 29 % у мужчин.

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