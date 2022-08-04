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Раскрыты два фактора, которые сильнее всего влияют на развитие рака

Их обнаружили американские учёные
Специалисты из Американского онкологического общества пришли к выводу, что ключевых факторов риска развития рака всего два. О них учёные рассказали в статье, опубликованной в издании Cancer.
Раскрыты два фактора, которые сильнее всего влияют на развитие рака

По мнению исследователей из Американского онкологического общества, двумя самыми важными факторами риска развития рака в течение пяти лет считаются курение и пожилой возраст. Кроме того, обязательно нужно учитывать, имеется ли в организме человека избыток жира, есть ли у пациента родственники, которые болели раком, и др.

В ходе этого исследования эксперты провели анализ двух научных проектов Американского онкологического общества. Учёные изучили информацию о 429 991 жителе Соединённых Штатов, у которых никогда не диагностировали рак, а затем наблюдали за этими людьми в течение пяти лет.

Раскрыты два фактора, которые сильнее всего влияют на развитие рака

За пятилетний период было зарегистрировано 15 226 случаев рака. Относительный риск любого из видов рака был выше всего у тех, кто курил в настоящее время, по сравнению с теми, кто не начинал курить. Кроме того, у представителей мужского пола вероятность развития онкологических заболеваний повышалась при употреблении алкоголя, красного мяса, наличии рака у родственников, отсутствии физической активности. У женщин на это влияли сахарный диабет второго типа, индекс массы тела, гистерэктомия, паритет, наличие рака у членов семьи, артериальная гипертензия, отсутствие физической активности, перевязка маточных труб.

Абсолютный риск был выше двух процентов почти у всех людей старше 50 лет, а также у некоторых участников, которые были моложе 50 лет (в том числе курильщики, бывшие курильщики, если после отказа от курения прошло меньше 30 лет), и у длительно некурящих, ИМТ которых был выше 25 или в семье которых есть люди с первой стадией рака. В целом абсолютный пятилетний риск развития рака равнялся 25 % у женщин и 29 % у мужчин.

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