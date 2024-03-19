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Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 марта 2024, 16:30
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Раскрыты эффективные способы управления гневом

Это показало новое исследование
В рамках недавнего исследования учёные проанализировали более 150 исследований с участием более 10 тысяч человек, чтобы понять, какие методы действительно помогают уменьшить гнев.

Оказывается, уменьшить проявление гнева помогает снижение физиологического возбуждения, то есть снижение уровня накала. Действия, которые в целом увеличивали возбуждение, не влияли на гнев. Некоторые же виды физической активности, особенно бег трусцой, даже усиливали злость.

Раскрыты эффективные способы управления гневом
© Happy Head

Поэтому даже если вы «выпустите пар», вам это в избавлении от гнева не поможет. Чтобы уменьшить проявление злости, лучше заняться деятельностью, снижающей уровень возбуждения. Эффективными были такие методы, как глубокое дыхание, релаксация, осознанность, медитация, йога с медленным потоком, прогрессивная мышечная релаксация, диафрагмальное дыхание, тайм-аут. Также снижали возбуждение занятия физкультурой, игры с мячом.

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