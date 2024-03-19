Раскрыты эффективные способы управления гневом

Поэтому даже если вы «выпустите пар», вам это в избавлении от гнева не поможет. Чтобы уменьшить проявление злости, лучше заняться деятельностью, снижающей уровень возбуждения. Эффективными были такие методы, как глубокое дыхание, релаксация, осознанность, медитация, йога с медленным потоком, прогрессивная мышечная релаксация, диафрагмальное дыхание, тайм-аут. Также снижали возбуждение занятия физкультурой, игры с мячом.

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