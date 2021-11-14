Раскрыты характеристики и внешность новых бюджетных часов Motorola

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Раскрыты характеристики и внешность новых бюджетных часов MotorolaMoto Watch 100
В сети опубликовали рендеры и характеристики ещё не выпущенных часов Motorola Moto Watch 100.
По рендерам видно, что у Moto Watch 100 будут круглый дисплей и минималистичный дизайн. Корпус часов имеет матовое покрытие, а сбоку есть две кнопки с металлическим покрытием. Вращающийся безель в Moto Watch 100 отсутствует.
Сообщается, что экран Moto Watch 100 сделан из ЖК-панели, диагональ его составляет 1,3 дюйма, а разрешение — 360 x 360 пикселей. Часы получат батарею ёмкостью 355 мАч. Весить они будут всего 30 граммов. Устройство будет поддерживать Bluetooth 5.0.
В Watch 100 встроят несколько датчиков для измерения частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и окружающего освещения. Часы также будут отслеживать сон.
К сожалению, цена Moto Watch 100 неизвестна, ясно только, что часы будут бюджетными.
Источник: Gizmochina