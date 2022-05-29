Раскрыты характеристики Pro-версии нового фитнес-браслета Xiaomi Band 7

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Раскрыты характеристики Pro-версии нового фитнес-браслета Xiaomi Band 7Обещают, что она скоро выйдет
Недавно Xiaomi представила новое поколение своего популярного фитнес-браслета — Band 7. Теперь появилась информация, что компания также планирует выпустить Mi Band 7 Pro в ближайшее время.
В китайской соцсети Weibo инсайдеры написали, что таинственный Xiaomi Band 7 Pro появится одновременно со смартфоном Xiaomi 12 Ultra, что, согласно последним утечкам, может произойти в июле. Что касается характеристик, то, похоже, фитнес-трекер получит GPS, а также более крупную батарею (возможно, на 250 мАч). Говорят и об увеличенном дисплее.
Напомним, Xiaomi Band 7 выйдет в версии с NFC и без него. В Китае они оценены в 279 юаней и 239 юаней соответственно. Новинка поступит в продажу 31 мая.