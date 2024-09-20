Раскрыты механизмы, лежащие в основе человеческих морщин

Команда разработала модель эпителиальной ткани, используя в том числе человеческие клетки и внеклеточный матрикс.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что сжимающие силы создают механическую нестабильность, что приводит к образованию морщин, а обезвоживание доаолняет процессы старения кожи.

Ким подчеркнул важность этого исследования, заявив, что оно позволяет в реальном времени визуализировать процесс образования морщин, не прибегая к помощи животных моделей, открывая новые возможности в эмбриологии, биомедицинской инженерии и косметических исследованиях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.