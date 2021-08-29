Раскрыты новшества в грядущих часах Apple Watch

По слухам, Apple Watch Series 7 выйдут в размерах 41 мм и 45 мм. Как сообщают источники, Apple включит в них новейшие циферблаты, которые будут использовать все возможности больших дисплеев.

Часы получат и обновлённый циферблат Infograph Modular. Это будет второй раз в истории Apple Watch, когда компания увеличит размер экрана. В первый раз такое случилось в 2017 году с Apple Watch Series 4.

Новые циферблаты будут эксклюзивны для Series 7 и, скорее всего, их нельзя будет использовать в других более старых часах.

Ожидается, что помимо изменений в дизайне, Apple Watch Series 7 получат улучшенные производительность и время автономной работы.