Раскрыты новшества в грядущих часах Apple Watch

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Раскрыты новшества в грядущих часах Apple WatchОни ожидаются осенью
Судя по всему, следующие Apple Watch Series 7 получат увеличенный экран. Поэтому компания решила вовсю использовать его преимущества.
По слухам, Apple Watch Series 7 выйдут в размерах 41 мм и 45 мм. Как сообщают источники, Apple включит в них новейшие циферблаты, которые будут использовать все возможности больших дисплеев.
Часы получат и обновлённый циферблат Infograph Modular. Это будет второй раз в истории Apple Watch, когда компания увеличит размер экрана. В первый раз такое случилось в 2017 году с Apple Watch Series 4.
Новые циферблаты будут эксклюзивны для Series 7 и, скорее всего, их нельзя будет использовать в других более старых часах.
Ожидается, что помимо изменений в дизайне, Apple Watch Series 7 получат улучшенные производительность и время автономной работы.