Раскрыты новые подробности о грядущем «умном» браслете Xiaomi

Как пишет издание GSMArena, международная версия фитнес-трекера получит поддержку NFC. Кроме того, Mi Band 5 будет работать с ИИ-помощником, в частности с Alexa от Amazon (что для России, к сожалению, не слишком актуально).

Новый фитнес-браслет получит экран побольше — 1,2 дюйма, а рамки у него станут тоньше. Напомним, в четвёртом поколении трекеров диагональ была равна 0,95 дюйма.

Ожидается, что Xiaomi Mi Band 5 сначала будет представлен в Китае, вероятно в июне. Международная версия появится чуть позже, возможно, спустя несколько месяцев.