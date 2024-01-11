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Фитнес и здоровье
00:00, 11 января 2024
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Раскрыты основные признаки зависимости от кофеина

Обратите внимание на три аспекта

У людей, которые регулярно потребляют кофеин, утро часто начинается с вялости, а в худшие дни - с головной боли. Единственное, что может в этом случае им помочь, - чашка горячего кофе или чая. Но значит ли это, что человек пристрастился к кофеину?

Существует большое количество критериев, по которым можно диагностировать зависимость или расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ. Кроме того, кофеин влияет на наш мозг не так, как вещества, которые мы обычно связываем с зависимостью.

Большинство наркотических веществ действует непосредственно на центры вознаграждения мозга. С кофеином же история другая.

По словам профессора Дженнифер Темпл из Университета Буффало, Нью-Йорк, кофеин скорее относится к веществам, употребление которых становится привычкой. А плохое самочувствие при отсутствии кофеина связано отчасти с тем, что у этого вещества довольно короткий период полураспада. Поэтому он выводится из организма даже к следующему утру.

Раскрыты основные признаки зависимости от кофеина
© Stefania Pelfini, La Waziya Photography

Американская психиатрическая ассоциация предложила несколько критериев определения расстройств, вызванных употреблением кофеина. Всего их три: постоянное желание или безуспешные попытки контролировать употребление кофеина; употребление кофеина, несмотря на постоянные или повторяющиеся физические или психологические проблемы, связанные с этим веществом; симптомы отмены при сокращении потребления кофеина.

Согласно результатам научных исследований, 10-13% взрослых страдают расстройствами, вызванными употреблением кофеина. В ходе одного исследования выяснилось, что несколько взрослых с мигренью после резкого отказа от кофеина столкнулись с тяжёлыми приступами мигрени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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