Раскрыты основные признаки зависимости от кофеина

Существует большое количество критериев, по которым можно диагностировать зависимость или расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ. Кроме того, кофеин влияет на наш мозг не так, как вещества, которые мы обычно связываем с зависимостью.

Большинство наркотических веществ действует непосредственно на центры вознаграждения мозга. С кофеином же история другая.

По словам профессора Дженнифер Темпл из Университета Буффало, Нью-Йорк, кофеин скорее относится к веществам, употребление которых становится привычкой. А плохое самочувствие при отсутствии кофеина связано отчасти с тем, что у этого вещества довольно короткий период полураспада. Поэтому он выводится из организма даже к следующему утру.