Раскрыты основные способы естественного подавления аппетита и похудения

Ешьте больше белка. Исследования показывают, что белок хорошо насыщает. Также на его переваривание нужно больше энергии, поэтому вы можете сжечь так больше калорий.

Употребляйте больше клетчатки. Она тоже отлично насыщает. Известно, что клетчатка ещё и замедляет пищеварение.

Включите в рацион полезные жиры. Полезные жиры играют решающую роль при снижении веса. Когда вы их едите, то организму требуется больше времени, чтобы переварить их, по сравнению с углеводами или белками. В результате вы дольше будете оставаться сытым.

Пейте достаточно воды. Результаты одного исследования 2014 года, опубликованные в Journal of Natural Science, Biology, and Medicine, показали, что у людей, которые употребляли больше воды перед едой, наблюдались снижение аппетита и более значительная потеря веса в течение восьми недель. Иногда мы думаем, что хотим есть, а на самом деле нам не хватает воды.

Найдите продуктивные способы борьбы со стрессом. При сильном стрессе вы можете перестать ощущать голод. Это может спровоцировать тягу к вредной пище и переедание.